NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers rakibini 9 sayı farkla geçti

NBA'de oynanan Philadelphia 76ers ve New York Knicks mücadelesi 115-106'lık skorla sonuçlandı. 76ers'in kazandığı pota mücadelesinde, milli futbolcumuz Furkan Korkmaz'da takımına 11 sayılık katkıda bulundu.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers, New York Knicks’i 115-106 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, kaydettiği 11 puanla takımı 76ers'e katkıda bulundu.

76ers’in Knicks’i, 9 sayı farkla mağlup ettiği maçta Tobias Harris 34, Shake Milton 19 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımına 11 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.

Knicks’te 30 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan Julius Randle’ın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı.