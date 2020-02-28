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Piyade Uzman Onbaşı Ali Tasöz şehit oldu Kayseri'ye ateş düştü

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Kayseri'den geldi. Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz İblis'te şehit düştü. 24 yaşında olanPiyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz aslen Kayserili

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Kayseri oldu. 24 yaşındakiPiyade Uzman Onbaşı Ali Tasöz şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.


Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

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