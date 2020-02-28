Fatih Altaylı: Rusya, şehit ve yaralıları almak için bile helikopterlerimizi İdlib'e sokmadı

İDLİB'te 33 askerin şehit olduğu hava saldırısında Esed güçlerine destek veren Rusya'nın, saldırının ardından şehit cenazeleri ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için kullanılacak helikopterlerin Suriye hava sahasına girmesine izin vermediği iddia edildi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili Rusya'nın iki yüzlü siyasetini gözler önüne seren ayrıntıyı yazdı. "Şehit ve yaralılarımızın tahliye etmek için helikoptere bile izin vermediler, böyle olacağı belliydi" diyen Altaylı, "Bir adilik geleceği belliydi" dedi.

Rusya'nın katliam ortalığının belgesi

Rusya Savunma Bakanlığı, hain saldırının ardından, "Hava saldırısında Rus uçakları görev almadı. Türk askeri olmaması gereken yerde rejim jetleri tarafından vuruldu" açıklaması yaptı. Ancak o saldırıdan sonraki Rusya'nın katliam ortaklığını gösteren ayrıntıya Fatih Altaylı yazdı.

Ona bile izin vermediler

"Rejim veya Rusya fark etmiyor. Şimdilik en az 33 canımızı aldılar. Askerlerimizin yerleştiği bir binayı vurdular." diyen Fatih Altaylı, "Türkiye şehit ve yaralılarını tahliye etmek için helikopterle girmek istedi. Ona bile izin vermediler. Belli miydi böyle olacağı! Vallahi üç aşağı beş yukarı belliydi" ifadelerini kullandı.