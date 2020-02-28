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Avrupa Birliği'nden İdlib'de itidal çağrısı

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'de gerginliğin acilen durdurulması gerektiğini kaydetti. 

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İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit olurken Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den açıklama geldi.

"İdlib'de artan gerginlik acilen durdurulmalı''
Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de artan gerginlik acilen durdurulmalı. Gerginliğin uluslararası açık bir askeri çatışmaya dönüşme riski bulunuyor." ifadesini kullandı.

''Siviller tehlikeye atılıyor''
"Gerginliğin aynı zamanda kabul edilemez insancıl acıya yol açtığını ve sivilleri tehlikeye attığını" kaydeden Borrell, "AB tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor ve tüm can kayıplarından dolayı üzüntü duyuyor. AB güvenlik çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri göz önünde bulunduracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, AB'nin tüm taraflarla iletişimde olduğunu belirtti.

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