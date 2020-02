Can Dündar'ın İdlib şehitleriyle ilgili tweeti tepki çekti

Firari gazeteci Can Dündar, İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaştığı tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefretini kustu.

Türkiye İdlib'de verdiği 33 şehidine ağlarken Can Dündar yine siyaset peşinde koştu. Gencecik fidanların acısını yüreklerdeyken, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına alet olan ve kırmızı bültenle aranan Dündar, tepki çeken bir tweet attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de güvenlik zirvesini topladığı saatlerde Hatay Valisi İdlib saldırısına ilişkin bilgileri kamuoyuna aktardı.

Can Dündar ise bu durumu görmezden gelerek tartışılacak bir paylaşımda bulundu.

Dündar, "TSK, tarihinin en ağır kayıplarından birini verdi. #sehitlerimizvar. Her dakika ekranda olan sorumlusu, 15 saattir ortada yok. Türkiye’yi Hatay Valisi yönetiyor sanki." ifadelerine yer verdi.

Darbe girişiminden önce Almanya'ya kaçmıştı

15 Temmuz darbe girişiminden önce Almanya'ya sessiz sedasız kaçan Dündar, yurt dışı basınına hükümete yönelik iftira dolu açıklamalar yapıyor.

Dündar'ın MİT TIR'ları davası

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada sanık olarak yargılanan Can Dündar Dava kapsamında, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak" gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı MİT TIR'ları davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme Can Dündar'ın Almaya'dan iadesi için yapılan başvurunun sonucunun beklenmesine karar vererek davayı 19 Mart'a erteledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların Suriye'ye silah taşıdığına ilişkin yapılan haberler nedeniyle Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara temsilcisi Erdem Gül ve Milletvekili Enis Berberoğlu'na "terör örgütüne üye olmadan yardım etmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.