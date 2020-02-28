14 yaşındaki çocuk annesini döven babasını tabancayla vurarak öldürdü

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde lise öğrencisi Ş.Ö. (16) annesini döven babası Mehmet Özer'i (37) önce uyardı sonra tartışma büyüyünce tabancayla vurarak öldürdü.

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Korkunç olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Ş.Ö. evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu. Babasını annesine şiddet uygulamaması için uyaran Ş.Ö., tartıştığı babasına evde bulunan tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığılan Mehmet Özer, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Mehmet Özer, ilk müdehalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özer hayatını kaybetti. Özer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ş.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.