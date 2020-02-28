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Futbol maçlarında şehitlerin anısına saygı duruşu yapılacak

Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

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