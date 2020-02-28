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Mehmet Altan'ın mülteciler için kapıları açılması kararıyla ilgili paylaşımı olay oldu

FETÖ'den yargılandığı davada beraat eden Mehmet Altan, mültecilere sınır kapılarının açılması kararıyla ilgili paylaşımda hükümeti şantaj yapmakla suçlarken, "Diplomasiyi belediyeden, parti teşkilatından gelen kasabalılara bırakmanın sonu.." diye yazdı.

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Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' kararı gündeme bomba gibi düştü. Kararı duyan sığınmacılar yollara döküldü ve sınır kapılarına yöneldi.

Mültecilere sınır kapılarının açılması kamuoyunda olumlu karşılandı

Kamuoyunda olumlu karşılanan bu gelişme, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davadan beraat eden Mehmet Altan'ı memnun etmedi.

Yıllardır sığınmacılıların yükünü çeken ve uğradığı zararın boyutları hesap edilemezken Altan, tepki çekeçek bir tweet attı.

"Diplomasiyi kasabalılara bırakmanın sonu"

Altan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Zavallı mültecileri bedava otobüslere doldurup sınır kapılarına götürerek, Avrupa'ya geçmeleri için bir de 'yol gösteren' devlet aklı! Ne için? Pazarlık için, şantaj için... Diplomasiyi belediyeden, parti teşkilatından gelen kasabalılara bırakmanın sonu.." ifadelerine yer verdi.

Altan'a tepki yağdı

Mehmet Altan'ın skandal sözlerine tepkiler gecikmedi. Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar, FETÖ sabıkalı olmakla suçladıkları Altan'ı tutarsız olmakla eleştirdiler.

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