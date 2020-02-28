HABER /  SPOR

Uğurcan Çakır'a Sheffield United'dan uçuk teklif!

TRABZONSPOR'un ve Türkiye'nin en formda filebekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa'da birçok kulübün takibi altında. Şimdide İngiliz gazetesi The Star'ın iddiasına göre Sheffield United, Uğurcan Çakır'a 29 milyon euro vermeye hazır.

Abone ol

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla devlerin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a, İngiltere'den bir takım daha talip oldu.

Tam 29 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Uğurcan Çakır için bordo mavililere 29 milyon euro teklif edecek. Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den ilgi büyük. The Star'ın haberine göre şu anda takımda kiralık olarak forma giyen filebekçisi Dean Henderson için alternatif arayışına giren Sheffield United, bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Uğurcan Çakır Liverpool ve Tottenham'ında kıskacında

İngiliz ekibin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için 29 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Haberin devamında Sheffield United'ın yanı sıra Liverpool ve Tottenham'ın da Uğurcan ile ilgilendiği bilgisine yer verildi. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Altan'ın mülteciler için kapıları açılması kararıyla ilgili paylaşımı olay oldu
Can Dündar'ın İdlib şehitleriyle ilgili tweeti tepki çekti
Rusya biz vurmadık dedi ama İngiliz basını bakın ne yazdı
Hulusi Akar'dan ilk açıklama: Rusya'nın haberi vardı ambulansları dahi vurdular
Fatih Altaylı: Rusya, şehit ve yaralıları almak için bile helikopterlerimizi İdlib'e sokmadı
Alçak saldırı sonrası İncirlik'te askeri hareketlilik komandolar sınırda
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli genci streç filme sarıp önce dövdüler sonra tecavüz ettiler
Futbol maçlarında şehitlerin anısına saygı duruşu yapılacak
Uzman Çavuş Batuhan Tank şehit oldu Osmaniye'ye kara haber gitti
İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi
Uzman Onbaşı Recep Bekir İdlib şehidi Tekirdağ'ı yaktı
Türkiye kapıları açtı Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor işte o görüntüler
Yorumlar