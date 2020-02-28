Uğurcan Çakır'a Sheffield United'dan uçuk teklif!

TRABZONSPOR'un ve Türkiye'nin en formda filebekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa'da birçok kulübün takibi altında. Şimdide İngiliz gazetesi The Star'ın iddiasına göre Sheffield United, Uğurcan Çakır'a 29 milyon euro vermeye hazır.

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Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla devlerin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a, İngiltere'den bir takım daha talip oldu.

Tam 29 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Uğurcan Çakır için bordo mavililere 29 milyon euro teklif edecek. Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den ilgi büyük. The Star'ın haberine göre şu anda takımda kiralık olarak forma giyen filebekçisi Dean Henderson için alternatif arayışına giren Sheffield United, bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Uğurcan Çakır Liverpool ve Tottenham'ında kıskacında

İngiliz ekibin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için 29 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Haberin devamında Sheffield United'ın yanı sıra Liverpool ve Tottenham'ın da Uğurcan ile ilgilendiği bilgisine yer verildi. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olacak.