NATO Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplandı

NATO'da İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü Suriye toplantısı başladı.

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İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. NATO, İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplandı.

NATO olağanüstü toplandı

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye’nin çağrısı üzerine elçiler dâhil 29 NATO müttefikinin Suriye toplantısı başladı. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşiyor.



4'üncü madde ne diyor?

4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO’yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.





5.maddenin önemi

NATO'nun 5. Maddesi ise taraflardan birine saldırıyı tüm ittifak üyelerine saldırı olarak kabul ediyor:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

Türkiye 2015'te başvurmuştu

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti. Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.