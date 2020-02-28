Dışişleri Bakanlığı'ndan göçmen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yokturAbone ol
Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açma kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."
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