Kapılar sonuna kadar açıldı! Vatandaş minibüsü çekti Suriyelileri sınıra götürüyor
TÜRKİYE 33 askerin şehit edilmesi sonrası Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Kapıların açılması sonrası göçmenler İstanbul'un birçok noktasından minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.
Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı.
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Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı.
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Avrupa ülkelerinin Suriye’de yaşanan insanlık suçlarına karşı gösterdiği sessizlikte, Esad rejiminden kaçan milyonlarca Suriyeli göçmene kapılarını açan Türkiye, Batılı devletlere karşı tavrını koydu.
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Sınırda yoğunluk
Türkiye, Avrupa kapılarını açtı. Mültecileri serbest bırakması, sınırda yoğunluğa sebep oldu.
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