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Sörloth bu kez attığı gollerle değil aldığı villa ile gündemde

TRABZONSPOR'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu kez ortaya atılan transfer haberleriyle değil ülkesinde satın aldığı villa ile gündemde. Sörloth'un villayı kız arkadaşıyla aldığı belirtilirken, evin mimarısı göz dolduruyor.

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Trabzonspor'un Norveçli yıldız golcüsü Alexander Sörloth, doğduğu şehir olan Trondhein'de bir villa satın aldı. İki katlı villanın mimarisi dikkat çekti.

Alexander Sörloth, özel izinle gittiği ülkesinde günlerini oldukça yoğun geçirdi. Crystal Palace'tan iki sezonluğuna kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki santrafor, attığı gollerle bordo-mavili ekibi sırtlarken, özel hayatında da hareketli günler geçiriyor.

 Sörloth, ülkesinin de gündemine oturmuş durumda

Ailesiyle birkaç günlüğüne vakit geçirme fırsatı bulunan Sörloth, burada katıldığı yayınlarda ülkesinde de ilgiyle izlenen başarılı performansına yönelik açıklamalar yaptı. Ligde şu ana kadar 19 gol kaydeden futbolcunun ailesiyle vakit geçirmek ve basına konuşmak dışında da aktiviteler içerisine girdiği ortaya çıktı.

Kız arkadaşıyla aldığı söyleniyor

Norveç basını, Alexander Sörloth'un yeni bir ev satın aldığını duyurdu. Buna göre Trabzonspor forveti, doğduğu şehir olan Trondheim'da bir ev satın aldı. Villa tarzında müstakil bir yapı olduğu belirtilen binanın fotoğrafıyla birlikte verilen haberde, Sörloth'un kız arkadaşıyla birlikte burayı satın aldığı belirtildi.

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