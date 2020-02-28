Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş İdlib şehiti Bitlis yasa boğuldu

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Bitlis'ten geldi. Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş İdlib'te şehit düştü. Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş aslen Bitlisli

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Bitlis oldu. Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş şehit oldu haberi baba evine ulaştı.

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi.