Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü gündem İdlib'ti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Erdoğan ile Putin, en kısa sürede yüz yüze görüşme kararı aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesini ilk duyuran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu. Ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede İdlib'te yaşananlar için ek tedbirler alınması konusunda iki liderin anlaştığını duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise telefon görüşmesinde, iki liderin 'en kısa sürede yüz yüze görüşme kararırı aldığını duyurdu.

Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı. Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğinin altını çizdi.

Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi.

-Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Kremlin: Liderler ek tedbirler konusunda anlaştı

Putin ile Erdoğan'ın İdlib'deki gerilimin nedeniyle yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, “Liderler Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınması hususunda anlaştı” denildi.