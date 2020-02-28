HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü gündem İdlib'ti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Erdoğan ile Putin, en kısa sürede yüz yüze görüşme kararı aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesini ilk duyuran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu. Ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede İdlib'te yaşananlar için ek tedbirler alınması konusunda iki liderin anlaştığını duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise telefon görüşmesinde, iki liderin 'en kısa sürede yüz yüze görüşme kararırı aldığını duyurdu.

Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı. Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğinin altını çizdi.

Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. 

-Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Kremlin: Liderler ek tedbirler konusunda anlaştı

Putin ile Erdoğan'ın İdlib'deki gerilimin nedeniyle yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, “Liderler Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınması hususunda anlaştı” denildi.

Fahrettin Altun: İki lider yüz yüze görüşme kararı aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı." açıklaması yaptı. Altun, Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Putin', rejimin durdurulması gerektiğini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması: Kriz tüm sınırları aşmıştır Yaralı askerlerle ilgili bilgi alınabilecek iletişim numarası! Hatay Valiliği açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib şehitlerimizin isimleri belli oldu! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail'den şok açıklama! Onları Suriye'den çıkaracağız
NATO Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplandı
Mehmet Altan'ın mülteciler için kapıları açılması kararıyla ilgili paylaşımı olay oldu
Can Dündar'ın İdlib şehitleriyle ilgili tweeti tepki çekti
Rusya biz vurmadık dedi ama İngiliz basını bakın ne yazdı
Hulusi Akar'dan ilk açıklama: Rusya'nın haberi vardı ambulansları dahi vurdular
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman Çavuş İbrahim Tüzel İdlib şehidinin haberi Mersin'e ulaştı
Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş! Listede 3 hoca var
HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan göçmen açıklaması
Sörloth bu kez attığı gollerle değil aldığı villa ile gündemde
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Regaib Kandili namazı
Yorumlar 21 yorum