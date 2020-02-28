Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması: Kriz tüm sınırları aşmıştır

"İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır." diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Türk askerine yapılan hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefinin havadan ve karadan vurulduğunu belirtti.

"İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklaması şöyle:

Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır.