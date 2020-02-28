İdlib'deki 33 şehit için ABD Büyükelçiliği twit attı : Korkunç saldırı

TÜRKİYE'nin İdlib'de verdiği 33 şehitle ilgili olarak Amerika Büyükelçiliğinin resmi twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlandı.

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ABD elçiliğinin twitter hesabında Türk askerlerine yönelik saldırı 'korkunç' olarak nitelendi.

Taziye mesajında şöyle denildi:

-Idlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

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ABD elçiliğinin yaptığı paylaşımın altına eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının yazdıkları mesajların bir kısmı şöyle:



