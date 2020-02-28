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33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

İDLİB'de 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak" açıklaması yaptı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, "Sayıları milyonu bulan insanları sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanları eklendi. Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ilk açıklama

İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz ise yaralandı. Yaralı askerlerimiz Hatay'da hastaneye kaldırılırken Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Erdoğan'dan kararlılık vurgusu

İletişim Başkanlığı kanalıyla açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları kaydetti:

- Sayın Cumhurbaşkanımız, sayıları milyonu bulan insanları sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanlarının eklendiğini belirtmiş, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurgulamıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı bir ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını kaydetmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye heyetinin Ankara'da önerdiği çerçevede bir an önce kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini ve rejimin Soçi Muhtırasına uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye'yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi, tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana Süreci'nin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, en kısa sürede bir araya gelerek yüz yüze görüşmeye karar vermişlerdir.

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