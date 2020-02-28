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Tekirdağ'da kaybolmuştu emniyete gelen ihbarla kazı yapan ekipler kemiklere ulaştı

TEKİRDAĞ'da 2018 yılında kaybolan Cemalettin Obut'un öldürüldükten sonra gömüldüğü ihbarını alan emniyet güçleri, ihbarın geldiği yerde kazı çalışması başlattı. Kazının yapıldığı yerde insana ait kemik parçaları bulundu. İncelemenin ardından kemiklerin Cemalettin Obut'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.

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Tekirdağ'da, 16 aydır kayıp olan 60 yaşındaki çiftçi Cemalettin Obut'un öldürüldükten sonra gömüldüğü ihbarı üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda, insan kemikleri bulundu. Kemiklerin kayıp Obut'a ait olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle kesinlik kazanacak.

Gelen ihbarla yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, çiftçilik yapan Cemalettin Obut, 18 Ekim 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Obut, tüm aramalara rağmen bulunamadı. 16 ay sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbarda ise Obut'un öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma, belirtilen bölgede iş makineleriyle arama başlattı. 4 ayrı noktada yapılan kazıda, insana ait kemik parçaları bulundu. 

Kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili biri 'hırsızlık' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan 2 şüpheli sorguya alındı.

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