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Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

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İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası liderler arasında görüşme trafiği hızlandı.

SP'den yapılan yazılı açıklamada, "Karamollaoğlu, İdlib'de yaşanan saldırıdan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genel Başkan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajını iletti" denildi. Açıklamada ayrıca, SP başkanlık divanının toplandığı bildirildi.

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