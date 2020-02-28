Astsubay Kıdemli Çavuş Arif Akçadağ şehit oldu Kahramanmaraş'ta yas var

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Astsubay Kıdemli Çavuş Arif Akçadağ İdlib'te şehit düştü. Şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın evinde yas var.

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İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimleri bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Astsubay Kıdemli Çavuş Arif Akçadağ İdlib'te şehit düştü.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi. Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.