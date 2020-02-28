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Şehit ateşi Batman'a düştü Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur İdlib'te şehit düştü

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Batman'dan geldi. Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur İdlib'te şehit düştü. Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'tur şehitlik haberi baba evine ulaştı.

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Batman oldu. Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

Şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi.

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