NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin yanındayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den son dakika açıklamalar... Stoltenberg, "Rusya ve Suriye'nin saldırılarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. Türkiye'nin talebi ile yapılan toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg canlı yayında açıklama dikkat çeken açıklamalar yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'de Beşşar Esad rejiminin saldırıları devam etmekte. 2018'de ateşkese acilen geri dönülmeli ve İdlib'de mahsur kalan insanlara yardım gönderilmelidir. Türkiye bu çatışmalardan en fazla etkilenen NATO üyesidir. Türkiye ile NATO arasında iletişim yolları açık olacaktır" diye konuştu.

"Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" ifadelerini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin İdlib konusunda NATO'yu bilgilendirmeye devam ettiğini belirterek "NATO olarak pratikte de destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" diyen Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Esad yönetimindeki askerler saldırıyı gerçekleştirdi"

- Suriye’deki durum ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptım ve kendisi danışma talebinde bulundu ve şu an şunu söylemek istiyoruz. Müttefikler, Türkiye’nin geçtiğimiz gece İdlib’de bombalı saldırıda askerlerinin kaybetmesi üzerine yaşadığı trajediden dolayı üzüntülerini iletmektedir.

- Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Beşar Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum. 2018 tarihli ateşkese devam edilmelidir. Yapılmazsa insani kriz kötüleşecektir.

"NATO Türkiye’nin yanındadır"

- Şu anda İdlib’de kalanlar için insani durum oldukça kötü durumdadır. NATO Türkiye’nin yanındadır, Türkiye’yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Türkiye, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO Türkiye’ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye’den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO’nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz.