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Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz İdlib şehidi 23 yaşındaydı

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Antalya Finike'den geldi. Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz İdlib'te şehit düştü. 23 yaşında olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz Finike'yi yasa boğdu

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Antalya Finike oldu. 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın (23) Antalya’nın Finike ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Aileye acı haberi bugün saat 06.45'te Finike Kaymakamı Ergün Baysal ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Finike Belediyesi de şehidin evinin etrafında çevre temizliği yaptı. Acı haberi duyan aile yakınları ve vatandaşların taziyelerini Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın babası Salih Korkmaz kabul ediyor.

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