Ahmet Davutoğlu bu pisliği başımıza sen açtın! Allah aşkına bir sus artık...

İDLİB'de 33 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sosyal medyadan tepki yükseldi. Hilmi Demir, "Bu pisliği başımıza sen açtın Allah aşkına bir sus" diye seslendi.

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TÜRKİYE'nin Suriye politikasının baş aktörlerinden olan Ahmet Davutoğlu, İdlib konusunda ahkam kesince twitterdan tepkilerle karşılaştı. NATO ile ortak müdahale öneren Davutoğlu, "Yeni bir askeri operasyona kalkışmadan hava güçlerimiz tarafından takviye edilecek şekilde bu operasyonun planlanması ve bu konuda mesajın net bir şekilde Rusya'ya ve NATO'ya iletilmesi gerekir" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun İdlib konusunda akıl veren açıklamalarına ilk tepki gazeteci Özgür Mumcu'dan geldi.

Mumcu şu twiti attı:

Bu pisliği başımıza sen açtın

Hilmi Demir de benzer bir mesajla Ahmet Davutoğlu'na yüklendi ve 'Bu pisliği sen başımıza açtın' dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının altına da çok sayıda benzer yorum geldi. Sosyal medyadan yansıyan tepkilerin bir kısmı şöyle:











