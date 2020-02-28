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Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in şehit haberi Ankara'yı yaktı 2 çocuğu vardı

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Ankara'dan geldi. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin İdlib'te şehit düştü. 35 yaşında olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in biri 2 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuğu vardı.

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Ankara oldu. 35 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin şehit oldu haberi baba evine ulaştı. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in iki çocuğu vardı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin yaptığı saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in acı haberi, Ankara'da bulunan ailesine ulaştı.

İdlib'te rejimin yaptığı hava saldırısında şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babası Mehmet Şahin, annesi Arzu Şahin ve eşi Nuray Şahin'e ulaştı.

Şehit Piyade Yüzbaşı Şahin'in Yasemin (2) ve Mehmet Selim (6) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babasının Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşadığı ve bir hafta önce torunlarını ziyaret etmek üzere Ankara'ya geldikleri de öğrenildi. Aile, evlatlarının şehadet haberini Ankara'da şehidin evine gelen yetkililerden aldı.

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