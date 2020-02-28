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İdlib twitleri ve paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

İDLİB'de 33 şehit vermemizin ardından sosyal medyada Türk askerine yönelik provakatif paylaşımlara soruşturma açıldı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Twitter ve instagram dün geceden beri ağırlaştırılmış durumda. Özellikle cep telefonları üzerinden sosyal medyaya ulaşmakta güçlük çekiliyor. 

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