Jet Fadıl duruşma öncesi dolandırdığı kişiler tarafından dövüldü hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak tanınan Fadıl Akgündüz, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı. Avukatı, Akgündüz'ün duruşma öncesi saldırıya uğradığını ve hastaneye sevk edildiğini söyledi.

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Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21. duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz katılmadı. Akgündüz'ün avukatı Dursun Özkök, Akgündüz'ün duruşma öncesi saldırıya maruz kaldığını ve hastaneye sevk edildiği için bu celsede hazır olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talebi reddederek, müşteki ifadelerin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Elini kolunu sallayarak geziyor

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına karşın projeleri tamamlamadığı iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün davası görülmeye devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 15 müşteki ile tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki İsmail Ergün, “2015’de Maldivler’den 204 bin TL karşılığında bir devremülk aldım. Kira bedeli almadım. Tapum verilmedi. Zararım giderilmedi. Zat, business uçuyor, hala 5 yıldızlı otellerde kalıyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuklanmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanların İslami hassasiyeti büyük bir yıkıma uğradı'

Bir diğer müşteki Yılmaz Ünal ise, “Capris Gold’dan 2012’de 120 bin TL karşılığında 3 devremülk aldım. Toplam 2 bin 800 TL kira bedeli aldım. Tapularım verildi. Ancak zararım giderilmedi. İnsanların İslami hassasiyeti istismar edildi. İnsanların İslami hassasiyeti büyük bir yıkıma uğradı. Tutuklu yargılanmasını istiyorum” diye konuştu.

Akgündüz'ün tutuklanması talep edildi

Duruşmada söz alan diğer müştekilerin şikayetçi olduklarını ve Fadıl Akgündüz’ün tutuklanmasına ilişkin talebini dile getirmesinin ardından söz alan avukatları, Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu sanıkların mal varlıklarına tedbir konulmasını ve tutuklanmalarını talep etti.

'Hastaneye sevk edildiği için gelemedi'

Müştekiler ile avukatlarının beyanlarının ardından söz alan tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz’ün avukatı ise, “Müşteki ve vekillerinin taleplerini reddediyoruz. Duruşma öncesi müvekkil Mehmet Fadıl Akgündüz saldırıya maruz kaldığı ve hastaneye sevk edildiği için bu celse hazır olamamıştır” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyetinden flaş karar

Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talebi reddederek, müşteki ifadelerin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma salonuna girerken tekmeli saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, Akgündüz'ün duruşmaya katılmak için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, müştekilerle bir araya gelmemek için ayrı bir kapıdan duruşma salonuna giriş yaptığı sırada, bir kişinin tekmeli saldırısı sonucu yere düştüğü ve aldığı darbe nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.