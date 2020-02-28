Valencia'dan corona virüse karşı önlem bütün toplantılar iptal

İSPANYA'nın Valencia takımı, kamuya açık her türlü toplantının corona virüs sebebiyle iptal edilmesine karar verdi. Geçen hafta Milan'da oynanan Şampiyonlar Ligi Atalanta-Valencia maçına giden bir gazetecide Corona virüs çıkması telaşı daha da arttırdı.

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İspanya'nın Valencia Kulübü, Corona virüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti.

Valencia Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal ve yerel yönetimlerdeki sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda salgına karşı tedbirler artırılarak, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını riske atabilecek kamuya açık her türlü toplantının iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Atalanta-Valencia maçına giden gazeteci corona virüs bulundu

Valencia, yeni bir karara kadar A takımın La Liga maçları öncesi ve sonrasındaki tüm basın toplantılarının iptal edildiğini bildirdi. Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden bir İspanyol gazetecide koronavirüs tespit edilmişti. Valencia Kulübü, maç için Milan'a giden tüm taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına da olası bir yüksek ateşte, hemen yetkililere haber verip başkaları ile temas kurmaktan kaçınmaları tavsiyelerinde bulundu.