HABER /  DÜNYA

Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpeklerini 50 bin dolara (310 bin 845 TL) klonlattı.

Abone ol

CNN'de yer alan habere göre, Alicia ve David Tschirhart, yaptıkları açıklamada, kaybettikleri Labrador cinsi "Marley" isimli köpeklerinin çok akıllı olduğunu, hatta bir keresinde, ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada yakınlarındaki çıngıraklı yılana karşı çifti uyardığını anlattı.

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, ViaGen Pets isimli şirketle görüştüklerini kaydetti.

Şirketin 50 bin dolar karşılığında Marley'yi klonladığını aktaran Tschirhart, yeni köpekleri "Ziggy"nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.

Şimdiye kadar bazı ünlü isimler yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmıştı. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, 14 yaşındayken ölen köpeği Samantha’yı 2018'de klonlatmıştı.

Güney Kore'de de koku alma konusunda çok iyi olan bir köpek klonlanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...
Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak
33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Jet Fadıl duruşma öncesi dolandırdığı kişiler tarafından dövüldü hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da firari suç makinesi saklandığı evinde yakalandı
Okan Buruk: Bu eşleşme hoşuma gitti
Öğrenciler gece gündüz çalışıp yaptıkları araca 'Gece Gündüz' dedi
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım
İletişim Başkanı Altun, Suriye için yeni tezkereye ihtiyaç yok
Şehit sözleri anlamlı şehit duaları şehitlerimiz için dualar
Yorumlar