Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpeklerini 50 bin dolara (310 bin 845 TL) klonlattı.

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CNN'de yer alan habere göre, Alicia ve David Tschirhart, yaptıkları açıklamada, kaybettikleri Labrador cinsi "Marley" isimli köpeklerinin çok akıllı olduğunu, hatta bir keresinde, ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada yakınlarındaki çıngıraklı yılana karşı çifti uyardığını anlattı.

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, ViaGen Pets isimli şirketle görüştüklerini kaydetti.

Şirketin 50 bin dolar karşılığında Marley'yi klonladığını aktaran Tschirhart, yeni köpekleri "Ziggy"nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.

Şimdiye kadar bazı ünlü isimler yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmıştı. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, 14 yaşındayken ölen köpeği Samantha’yı 2018'de klonlatmıştı.

Güney Kore'de de koku alma konusunda çok iyi olan bir köpek klonlanmıştı.