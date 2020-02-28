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İletişim Başkanı Altun, Suriye için yeni tezkereye ihtiyaç yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in en kısa sürede yüz yüze görüşme kararı aldığını söyledi. Altun, Suriye'ye sınır ötesi operasyon için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı." açıklaması yaptı. Altun, Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Putin', rejimin durdurulması gerektiğini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Macron, Merkel ve Trump'la görüşecek

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşme yapacağını duyurdu.

Suriye için yeni tezkereye ihtiyaç yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'ye sınır ötesi bir operasyon için Meclis'ten yeniden tezkere çıkarmaya ihtiyaç olmadığını söyledi. 

İletişim Başakın Fahrettin Altun, gazetecilerle biraraya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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