AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...

İdlib'te 33 şehidin ardından Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü Peter Stano, "Türkiye'nin 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde gereken önlemler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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Suriye'nin İdlib vilayetinde 33 askerimizin şehit edilmesinden sonra Türkiye'nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için sınırlarını açmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu açıklama yaptı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano Avrupa Birliği-Türkiye anlaşması konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmediğini, Ankara ile bu konuyu resmi olarak görüştüklerini söyledi.

Sığınmacıların Avrupa'ya doğru yola çıktığına dair videoların internette yayımlandığını ancak bu spekülasyonların doğru olup olmadığını incelemek gerektiğini, bu yüzden üye ülke ve gerekli kurumlar ile görüşeceklerini ifade etti.

Kritik soruya yanıt vermedi

Stano, AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasına uyulmaması halinde neler olacağı sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Mülteci akını yaşanırsan Bulgaristan ve Yunanistan'a yardım edilecek mi sorusuna ise Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano, özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'ın bunun için yardım talebinde bulunması gerektiğini ifade etti.

'Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmeli'

Stano, "Türkiye'nin 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde gereken önlemler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bir üst düzey yetkilinin Türkiye'nin bundan böyle sınırdan geçmeye çalışan göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını söylediği belirtilmişti. Avrupa Komisyonu Türk yetkililer ile resmi olarak görüştüklerini AB-Türkiye anlaşmasında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Miçotakis-Merkel telefon görüşmesi

Türkiye'nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için sınırlarını açmakta olduğu iddiasıyla ilgili Yunanistan ve Almanya Başbakanları Kyriakos Miçotakis ile Angela Merkel arasında telefon görüşmesi de gerçekleşti.

İki liderin Türkiye'deki durumu ve Yunan sınırına doğru göçmen hareketini konuştuğu, Miçotakis'in Merkel'i Yunanistan'ın aldığı önlemlerle ilgili bilgilendirdiği açıklandı.

Çelik 'mültecileri tutamayız' demişti

AB'deki bu gelişmelerin öncesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasını yapmıştı.

Yunan ordusu ve polisi teyakkuzda

Bunu Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin alarm durumuna geçmesi takip etti.Hükümet genelkurmay başkanı, dışişleri, savunma ve göçmenlerden sorumlu bakanların da katıldığı olağanüstü toplantıya gitti.

Toplantıda, Türkiye'den gelen 'gayrıresmi' ve isim verilmeden yapılmış açıklamaların gerçek olup olmadığını ilk elden görebilmek amacıyla kara ve deniz sınırlarındaki devriye birliklerinin artırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ordu ve polis sınırda teyakkuz durumuna geçirildi.