Öğrenciler gece gündüz çalışıp yaptıkları araca 'Gece Gündüz' dedi

ISPARTA'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri büyük bir azim ve çalışma göstererek ortaya 'Gece gündüz' ismini verdikleri elektrikli otomobili çıkardı. Otomobil, dekoruyla görenlerin ilgi odağı oldu.

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Süleyman Demirel Üniversitesi'nin öğrencisi 35 gencin gece gündüz demeden çalışarak fiber karbondan yaptıkları 'Gece Gündüz' isimli yarış arabası, görenlerin ilgi odağı oldu. 2 saatlik şarjla 200 kilometre gidebilen 110 kilogram ağırlığındaki aracın saatteki hızı 124 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Öğrenciler tarafından 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında elektrik, bilgisayar ve teknoloji bölümlerinde okuyan 35 öğrenci, gece gündüz demeden çalışarak alternatif yakıtlı (elektrikli) yarış otomobili geliştirdiler.

Gece gündüz çalıştılar adına 'Gece Gündüz' dediler

Proje süresi 9 ay, imalat süresi 3 ay süren elektrikli araca 'Gece Gündüz' ismi verildi. Dışı karbon fiberle güçlendirilen 'Gece Gündüz', farklı rengi ve özellikleriyle Antalya'da katıldığı ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı'nda ilgi odağı oldu. İşçilik hariç maliyeti yaklaşık 100 bin lirayı bulan 110 kilogram ağırlığındaki araç, 2 saatlik şarjla 200 kilometreye kadar gidebiliyor, hızıysa saatte 124 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Gece Gündüz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılarak iki kez Türkiye 5'inciliği elde etti.