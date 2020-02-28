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Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan İdlib'te şehit düştü

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Adıyaman'dan geldi. Uzman Onbaşı Mehmet Orhan İdlib'te şehit düştü. 25 yaşında olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan 2 yıldır görevdeydi.

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Adıyaman oldu. 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Orhan şehit oldu haberi baba evine ulaştı. Uzman Onbaşı Mehmet Orhan 2 yıldır görevde bulunuyordu.

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.


İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) şehit haberi sabah saatlerinde Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri personeller tarafından merkez Fatih Mahallesi'nde ikamet eden baba Ahmet ve anne Elif Orhan’a verildi.

Acı haberle sinir krizi geçiren aileyi, sağlık ekipleri ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri sakinleştirmeye çalıştı. 5 çocuklu Orhan ailesinin en küçük çocuğu olan ve 2 yıldır görevde olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın baba ocağına jandarma görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı. Acı haberin verilmesi sonrası şehit evine gelen Vali Aykut Pekmez ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit ailesine bağ sağlığı ve sabır diledi.

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