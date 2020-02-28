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Hatay Valiliği yaralı askerlerle ilgili bilgi alınabilecek iletişim numarası açıkladı

HATAY Valiliği, İdlib'deki Esad güçlerinin saldırısıyla yaralanan askerlere ilişkin bilgi alınabilecek iletişim numarasını açıkladı. Valilik, "0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler" açıklaması yaptı.

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 33 asker şehit olurken 32 asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerin tedavisi devam ederken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İletişim numarası 

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.

32 yaralı asker var!

Önceki gün Esad'e bağlı rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz ise yaralandı. Yaralanan askerlerimizin tedavisi Hatay Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

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