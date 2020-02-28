HABER /  YEREL

Siirt'te kahvehanede oturan amca yeğen silahlı saldırıya uğradı

SİİRT'te kahvehanede oturan amca ve yeğeni henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aldıkları kurşun darbeleriyle ağır yaralanan amca ve yeğenin tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kahvede oturan amca-yeğen, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçe merkezinde meydana geldi. 33 yaşındaki Fahrettin Ayaz, 26 yaşındaki yeğeni Suat Ayaz ile birlikte kahvehanede oturdukları sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan amca ve yeğen Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı amca ve yeğeninin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi! 34 kuruşu buluyor
Rusya'dan küstah açıklamalar: Türk askeri teröristlerin saldırı düzenlediği yerdeydi
Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...
33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Jet Fadıl duruşma öncesi dolandırdığı kişiler tarafından dövüldü hastaneye kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması: Kriz tüm sınırları aşmıştır
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor canlı izleyin
Galatasaray'da Lemina'nın son durumu
İdlib'deki 33 şehit için ABD Büyükelçiliği twit attı : Korkunç saldırı
Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan İdlib'te şehit düştü
Regaib kandilinde çekilecek tesbihler hangisi Diyanet
Yorumlar