Siirt'te kahvehanede oturan amca yeğen silahlı saldırıya uğradı

SİİRT'te kahvehanede oturan amca ve yeğeni henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aldıkları kurşun darbeleriyle ağır yaralanan amca ve yeğenin tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kahvede oturan amca-yeğen, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçe merkezinde meydana geldi. 33 yaşındaki Fahrettin Ayaz, 26 yaşındaki yeğeni Suat Ayaz ile birlikte kahvehanede oturdukları sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan amca ve yeğen Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı amca ve yeğeninin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.