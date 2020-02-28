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Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

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Son yılların en kötü sezonunu geçirerek ligin alt sıralarında bulunan Boluspor'da kötü gidişatın faturası Osman Özköylü'ye kesildi. Son 14 maçtır galibiyet alamayan Boluspor'un yönetiminden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Osman Özköylü ligin 5'inci haftasında Boluspor'un başına geçmiş, büyük beklentilere rağmen Boluspor'a istediği çıkışı yaşatamamıştı.

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