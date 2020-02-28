Sivas'ta küçük çocuk İdlib şehitlerinin ardından askere alınmak için dilekçe verdi

SİVAS'ta rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit verdiğimiz 33 askerimizin ardından, Kangal ilçesinde bir grup askere alınmak üzere dilekçe verdi. Dilekçe verenlerin arasında 6-7 yaşlarında bir çocuğun yer alması dikkat çekti.

Abone ol

Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüyüş düzenleyen bir grup, askerlik şubesine giderek, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Kangal ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve ilçe meydanından başlayan yürüyüş, Askerlik Şubesi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi'ne teslim etti.

"Biz bugün Fatih'iz, Mustafa Kemal'iz.."

Dilekçeleri verdikten sonra grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, "Dün mübarek kandil gününde askerimize yapılan hain ve alçak saldırıda şehadet şerbeti içen askerlerimize Allah'dan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun. Bugün biz de Kangallılar olarak, devletçiliğimizin gereği olarak hepimiz hazırız. Kim var dendiğinde biz varız derken ne kadar samimi olduğumuzun günü bu gündür. Bizler bugün Alparslan'ız, Yavuz'uz, Fatih'iz, Mustafa Kemal'iz. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi tek vücuduz. Dilimiz, dinimiz, rengimiz bugün bir. Onun için biz varız. Tarih yeniden yazılacaksa yine büyük Türk Milleti olarak biz yazarız. Tarih tekerrürden ibarettir" cümlelerini kullandı.

Askere alınmak üzere dilekçe verenler arasında 6-7 yaşlarında küçük bir çocuğun da yer alması dikkat çekti.