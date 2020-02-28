HABER /  DÜNYA

Hastanın gözyaşında koronavirüs tespit edildi

Çinli araştırmacılar Covid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Abone ol

Bu bulgu, hastalığın sadece solunum yoluyla bulaşmadığını aynı zamanda gözler aracılığıyla yayılma riskinin olduğunu da ortaya koyabilir. Çin'in doğusundaki Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, bir hastadan alınan iki gözyaşı ve konjunktival (göz kapağıyla ilgili) salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gözlendi. Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti.

Maske yetmez, gözlük de takılmalı

Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip koronavirüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş! Listede 3 hoca var
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi! 34 kuruşu buluyor
Rusya'dan küstah açıklamalar: Türk askeri teröristlerin saldırı düzenlediği yerdeydi
Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...
33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da lise öğrencisi kız elindeki bıçakla intihara kalkıştı
Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs verilecek! Bolu Belediye Başkanı açıkladı
Almanya'dan Türkiye'ye destek! Sorumluluk yalnızca Türkiye’nin değil
Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti
Eskişehir karayolunda şüpheli çanta bulundu içinden patlayıcı çıktı
Şehit sözleri anlamlı şehit duaları şehitlerimiz için dualar
Yorumlar