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BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak

İngiltere, İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Konsey, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

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Esed Rejimi'nin İdlib'de askerlerimize düzenlediği hain saldırının ardından İngiltere saldırıyı kınadı ve BMGK'yı (Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu) toplantıya çağırdı.

Dün akşam saatlerinde Suriye'den kahreden haber geldi. Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu.

Bmgk toplanıyor
Bu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu. BMGK, bugün Türkiye saatiyle 00.00'da toplanacak acil toplanma kararı aldı.

Öte yandan İngiltere'de Esed'in Türkiye'ye düzenlediği hava saldırısını kınadı.

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