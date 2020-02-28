CHP'nin çağrısına Şentop'tan cevap geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına olumsuz cevap verdi. Şentop, Salı günü Meclis'in toplanacağını ona göre CHP'nin talebinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib konusunda bölge barışını etkileyecek daha büyük bir tablonun ortaya çıkmaması için Türkiye'nin hem sahada hem de diplomatik olarak sürdürdüğünü söyledi. CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını da değerlendiren Şentop, salı günü Meclis'in bir araya geleceğini buradaki görüşmelere göre talebin cuma gününe kadar tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Mustafa Şentop, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. İdlib ateşinin yürekleri yaktığını ve ailelerin acılarının daha büyük olduğunu belirten Şentop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada gereken cevabı büyük operasyonlarla cevap verdiğini kaydetti.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"İdlib'de 33 şehidimiz var. 32 vatan evladımız yaralı. Bunlar milletimizin ciğerini yaktı. Ateş düştüğü yeri yakan tabii ailelerimizin acıları daha büyük. Geceden beri bende takip ediyorum bölgedeki arkadaşlarımızdan. TSK, bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdi bunlara devam ediyor. Bölge barışını etkileyecek daha büyük tablonun ortaya çıkmaması için Türkiye üzerine düşeni yapıyor uluslararası arenada diplomadik olarak.

"7 gün içerisinde gereğini yapacağız"

Bugün CHP tarafından Meclis'in olağanüstü toplanmasıyla ilgili bir talepleri vardı. Tabii bu tatil ve ara vermede istenilen bir talep fakat bu talep üzerine otomatik olarak bir olağanüstü toplantı gerçekleşmiyor. Bu konuda Meclis Başkanlığı 7 gün içerisinde bu taleple ilgili gereğini yerine getirme konusunda bir düzenleme içeriyor iç tüzük.

"Tüm siyasi partiler birlik ve beraberlik içerisinde..."

Bu toplantıda arzu edilen şey ben şunu da ifade edeyim. Türkiye bu konuda çok farklı siyasi görüşlerden bütün siyasi partilerin hepsinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği kanaatindeyim. Bunu da ifade edeyim. Bu talep üzerine tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle ve yetkilileriyle görüştüm. Bir kısmıyla birden fazla görüştüm. Ayrıca ilgili bakanlarla da görüştüm. Bu intibamı o bakımdan görüştüm. Türkiye'de iç siyasetin dış siyasetle ilgili görüş farklılıklarından öte bir mesele.

CHP'nin talebine olumsuz cevap

Fakat bu talebin gerçekleştirmek istediği şey esasen olan biten konuda detaylı olarak TBMM'nin bilgilendirilmesi. Bunun üzerinde bir görüşme değerlendirme yapılması. Bunun olabilmesi için yürütmeden ilgili bakanların ya da bakanın burada bulunması gerekiyor. Şu anda Milli Savunma Bakanımız özellikle bölgede faaliyetleri koordine ediyor, koordine ediyor. Onun için yarın yapılacak bir toplantıda yürütmeden bir temsilcinin bulunması ve bu anlamda genel kurulumuzun bilgilendirilmesi ihtimali gözükmüyor.

Beştepe'den salı günü için yazı geldi

Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla salı günü Milli Savunma Bakanı'nın iç tüzügün 59/2'inci maddesi gereğince genel kurulu bilgilendirmesi için bir yazı da geldi. Dolayısıyla bu çerçevede salı günü hem verilecek bilginin niteliği hem de niceliği bakımından Meclisi daha tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine yönelik bir kanaatim var. Bu 7 günlük sürenin de cuma gününe kadar devam ediyor. Bu arada salı günü yapılacak görüşmeler neticesinde tekrar ne görüşebiliriz bunun için yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için genel kurulu toplantıya çağıramayacağımı burada ifade etmek isterim."