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Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,01 değer kaybıyla 105.993,65 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.424,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,35 ve holding endeksi yüzde 5,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,05 ile spor, en çok gerileyen yüzde 7,11 ile turizm oldu.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 ve 103.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 9,77 oldu.

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