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Gönüllü olarak gittiği İdlib'de şehit olan askerimizden ders gibi mesaj

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu. İdlib'de şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın şehadetinden önce arkadaşına yolladığı mesaj ve fotoğraf sosyal medyada büyük yankı buldu.

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2019'da Kuzey Irak'ta yaralanıp gazi olan Kara'nın Lüleburgaz'daki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak gittiği İdlib'de şehit olması yürekleri dağlamışken kahramanımız hakkında bir detay daha ortaya çıktı. 

Şehidimizden ders gibi mesaj

Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın şehadetinden önce arkadaşına yolladığı mesaj şu şekilde; Sizden ricam "sakın 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası. Dua edin yeter. Selametle.

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