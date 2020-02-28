Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.Abone ol
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/oK5uEiBWHd— TSK (@TSKGnkur) February 28, 2020