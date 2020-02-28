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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Anadolu Ajansı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

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Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

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