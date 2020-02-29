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Cumhurbaşkanlığı Strateji Kurulu uygulama değişsin istedi memurlara servis kalkıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelere gönderdiği yazıyla, personel servisi uygulamasının yerine memurlara toplu taşıma kartı verilmesini istedi. Personel servislerinin ciddi maliyet ve hava kirliliğine yol açtığına işaret edilen yazıda, servislerle yapılmış sözleşmelerin süre bitiminde yenilenmemesi ve toplu taşıma sistemine geçilmesi önerildi.

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Başkanlığa bağlı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen yazıda, bazı kamu kurumlarının personel servisi hizmeti sunumunda aynı il sınırları içinde toplu taşıma kartı verilmesi, taşıt kiralanması ve idare taşıtları kullanılarak personelin taşınması yöntemlerini birlikte kullandıkları, dolayısıyla personel servisi hizmet sunumunda bir standart olmadığı bildirildi.

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerde toplu taşıma imkanlarının yaygınlaştığı metro, hafif raylı sistemler, otobüs gibi farklı vasıtaların bir sistem bütünlüğü içinde çalıştırıldığı, ayrıca farklı toplu taşıma araçlarının tek bir taşıma bileti ile kullanılabilmesi sağlanarak bütünleşik taşıma sistemlerinin hayata geçirilerek ulaştırma esnekliğinin önemli ölçüde arttığı belirtilen yazıda, toplu taşımanın hava kirliliği ve trafik yoğunluğunun azaltılması açısından da tercih edilen bir yöntem olduğu ifade edildi.

Kurumlara gönderilen raporda, servis yerine toplu taşıma sistemine geçilmesi gerektiği şöyle anlatıldı:

Sözleşme bitince geçin

“Kamu kurumlarında çalışanlara servis hizmeti sağlanması yerine toplu taşıma kartı verilmesi uygulamasının maliyet açısından avantaj sağladığı görülmüş ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esasının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmelerinin bitim tarihlerinden sonra toplu taşıma bileti verilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.”

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