Emre Belözoğlu'ndan İdlib saldırısı sonrası maçlar ertelensin talebi

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, 34 şehit verdiğimiz İdlib saldırısının ardından maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, İdlib saldırısı sonucu 34 şehit vermemiz nedeniyle maçların ertelenmesini istedi.

Takımla deplasmana gitti

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçından sonra bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da oynayamayacak olan Belözoğlu, buna rağmen takımla birlikte deplasmana gitti.

"Hiç neşemiz yok, maçlar ertelenmeli''

Takımın ve kendi durumuyla ilgili değerlendirmeler yapan Belözoğlu, Fanatik gazetesinin haberine göre, İdlib’te şehit düşen askerlerimize rahmet diledi ve şunları söyledi:

"Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil."