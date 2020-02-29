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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi! Gözler Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. Gündem İdlib'deki son gelişmeler olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.

Gözler Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 11.00'de Dolmabahçe Ofisi'nde İstanbul milletvekilleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Doolmabahçe'deki toplantıda İdlib'deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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