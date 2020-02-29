HDP İdlib saldırısıyla ilgili ortak bildiriye neden imza atmadığını açıkladı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı. Bildiriye imza atmayan HDP'den yazılı açıklama geldi.

Abone ol

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Ortak bildiriye HDP imza atmadı.

HDP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç, yaptıkları yazılı açıklama ile bildiriye neden imza atmadıklarını açıkladı. HDP’den yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

İktidarı hedef aldılar

1. Suriye’deki yanlış politikaların sahibi olan iktidar ittifakı ile hiçbir şey olmamış gibi İdlib felaketini birlikte kınamayı doğru bulmuyoruz. Hayatını kaybeden, İdlib topraklarına düşen her gencimiz için çok üzgünüz, onlara rahmet ve ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama bunu bütün siyasi sorumluluğu taşıyanlarla beraber yapmayı uygun görmüyoruz.

2. Meclis bütün taleplere rağmen olağanüstü toplanmıyor, olağan bir durumla karşı karşıyaymışız gibi davranılıyor; İdlib felaketini toplumun gözü önünde ve açıkça tartışmıyor; giderek ağırlaşan bedellerin hesabını sormaya yanaşmıyor; ama onun yerine partiler ortak kınama bildirisi yayınlıyor. Bu, samimiyetten tamamen uzak bir tutumdur.