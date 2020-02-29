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Konya'da gruplar arasında döner bıçaklı sopalı kavga çıktı

KONYA'da kalabalık gruplar arasında kavga çıktı. Sopa, ve döner bıçaklarının konuştuğu olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

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Konya'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü taşlaması ve o sırada köpeğini gezdirdiği öğrenilen bir vatandaşın darbedilmesi yer alıyor.

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