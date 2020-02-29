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Eintracht Frankfurt İsviçre'nin Basel takımıyla karşılacak

UEFA AVRUPA LİGİ'nde fırtına nedeniyle iptal edilen Salzburg-Frankfurt karşılaşması oynandı. Mücadele 2-2'lik skorla son buldu. konuk takım Frankfurt evinde kazandığı 4-1'lik skorun avantajıyla turu geçti. Frankfurt son 16'da İsviçre'nin basel takımıyla karşılaşacak.

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Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi son 32 turu
rövanşında Eintracht Frankfurt, Salzburg ile 2-2 berabere kalarak son 16
turunda Basel'in rakibi oldu.

Avusturya'da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen son 32 turunun son maçı oynandı. Avusturya ekibi Salzburg, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Salzburg Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini, 10. dakikada Andreas Ulmer ve 72. dakikada Jerome Onguene atarken, konuk ekipte ise 30 ve 83. dakikalarda Silva ağları sarstı. Evinde oynadığı ilk maçı 4-1 kazandığı için tur atlayan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak.

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